Magdalensberg erhält Stützpunkt für Corona-Tests

„Es ist uns gelungen, in unserer Marktgemeinde eine eigene Teststraße einzurichten“, sagt Bürgermeister Andreas Scherwitzl. Die Covid-19-Station wurde im Ärztehaus-Wieser in Pischeldorf installiert. „Das sind die optimalen Räumlichkeiten, ich bedanke mich bei allen freiwilligen Helfern und der Feuerwehr für die tolle Leistung“, so der Gemeindechef. Die Testung wird natürlich von ausgebildetem Gesundheitspersonal durchgeführt.