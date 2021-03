Überall Osterruhe | Gfraster-Menschenrecht

Überall Osterruhe: Doch ab heute „Osterruhe“, vulgo harter Lockdown, in ganz Österreich und nicht nur in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland? Nein, das ist ein April„-scherz“. Obwohl den Virologen, Epidemiologen, besonders den Intensivmedizinern und -pflegern und in aller Dramatik den schwerkranken Covid-Opfern und deren Familien so überhaupt nicht zum Scherzen ist. Denn die Situation an den Intensivstationen entspannt sich gar nicht - kein Wunder, sind doch die Maßnahmen in Österreich zumindest bis gestern seit Wochen weitgehend dieselben, während die Infektionszahlen und vor allem die Patientenzahlen auf den Intensivstationen steigen. Ab heute nicht mehr. Obwohl dringendst gefordert, gilt die sogenannte „Osterruhe“ aber nur in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland. Nach zähem Ringen verständigte man sich gestern immerhin auf eine einheitliche Verlängerung dieses Lockdowns zunächst bis 11. April in doch allen drei Bundesländern, wogegen sich Niederösterreich und das Burgenland tagelang gewehrt hatten. Doch ob das schon alles war? Wenn das Wetten und Scherzen in diesem Zusammenhang nicht so geschmacklos wäre, würden, wie man hört, viele Insider darauf setzen, dass der oben angeführte Aprilscherz - harter Lockdown in ganz Österreich - im Laufe des April wahr wird. Und das ist wahrlich nicht zum Lachen!