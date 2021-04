Gartenserie: Erste Kräuter für das Hochbeet

Für viele Obst-, Gemüse- und Kräuterpflanzen ist es jetzt in den Nächten noch zu kalt, um sie ungeschützt ins Hochbeet oder den Garten zu setzen. Rosmarin, Schnittlauch und Thymian können aber schon gepflanzt werden, ihnen haben auch ein paar Minustemperaturen nichts anhaben. „Im Balkonkisterl ist es möglich empflindlichere Pflanzen zu setzen. Sie sollten aber in der Nacht mit einem Flies abgedeckt oder hineingestellt werden“, so Rimmele.