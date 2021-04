Garten-Saison: Reiche Ernte auf Balkon & Terrasse

Sissy Strawberry & Paul Potato

Wie das genau funktioniert, das will das Team der „Kärntner Krone“ in den kommenden Wochen dokumentieren. Dafür wurden auf der Dachterrasse der Redaktion in Klagenfurt ein Erdbeerbaum „Sissy Strawberry“ sowie das Modell „Paul Potato“ mit Erdbeeren, Salat- sowie Kohlrabipflanzen und Jungzwiebel der Biogärtnerei Wedenig aus Feldkirchen bepflanzt. Wir werden natürlich berichten, wie unsere Pflanzen gedeihen.