Jugendumfrage: Junge fühlen sich schlecht

Seit knapp einem Monat läuft die große Jugendumfrage der Stadt Salzburg in Zusammenarbeit mit dem Institut für Grundlagenforschung (IGF). Sie richtet sich an Jugendliche zwischen zwölf und 25 Jahren mit Hauptwohnsitz in der Stadt oder Salzburg Umgebung. Bereits über 1100 junge Salzburger haben sich beteiligt.