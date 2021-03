Kaltfront vermiest uns das Osterfest nicht

Ostereier suchen im Freien? Das dürfte in diesem Jahr in Salzburg kein Problem werden – trotz einer drohenden Kaltfront in den kommenden Tagen. Merklich kühler wird es laut Meteorologen am Karfreitag, pünktlich zum Ostersonntag wartet wieder frühlingshaftes Wetter mit Temperaturen um die 20 Grad Celsius.