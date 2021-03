„Anträge sind extrem kompliziert“

Alleine ist der Pongauer mit seinen Erfahrungen nicht: Auch Tina Hirschegger, die in der Linzergasse in Salzburg ein Modegeschäft betreibt, sieht den Förder-Dschungel ähnlich. „Oft ist das alles sehr undurchsichtig und kompliziert“, sagt Hirschegger, die ihren Steuerberater zurate zog. Sie hat mittlerweile ihre beantragten Förderungen, etwa aus dem Härtefallfonds und den Fixkostenzuschuss, erhalten – nach Beantragung wurden die Hilfen „rasch überwiesen“. Nur mehr eine ihrer Mitarbeiterinnen ist derzeit noch in Kurzarbeit – die Stammkunden kehrten mittlerweile zurück. „Die Abwicklung der Kurzarbeit funktioniert sehr gut“, sagt Hirschegger.