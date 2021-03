Proteststurm im Lagerhaus Absdorf-Ziersdorf

„Schließungen sind keine Strategie für die Zukunft, es braucht jetzt Anpacker“, so die Bauernschaft. In der RWA-Zentrale setzt man jedenfalls auf Abwarten: „Nächste Woche wird es bei der Vorstandssitzung eine entsprechende Lösung geben“, so eine Sprecherin. Obmann Josef Neumayr sieht wohl turbulenten Zeiten entgegen.