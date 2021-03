Europacup: Fivers erleben im „Revier“ andere Welt

Gesehen hat man bereits, dass die Europacup-Rückkehr für die Fivers einen großen Lerneffekt und viele Highlights brachte. „Dass wir so etwas erleben dürfen“, freut sich auch Kapitän Markus Kolar, der schon bei der letzten internationalen Teilnahme vor zehn Jahren dabei war. „Unsere Mannschaft hat nicht nur extrem wertvolle Erfahrung gesammelt“, wirft Menzl ein, „sondern auch Historisches geleistet.“ Noch nie davor war ein österreichischer Klub aus der Gruppenphase eines internationalen Bewerbs in die K.o-Phase aufgestiegen. Das machte begehrt: Drei Teamspieler sind beim neuen Spitzenreiter der heimischen spusu-Liga bereits weg! Topspieler Hutecek, der mit gebrochenem kleinen Finger in Wien blieb, wechselt in die deutsche Bundesliga zu Lemgo, Stevanovic folgt ihm, geht zu Balingen. Und Kreis Wagner heuert bei Toulouse an: „Ich bin in der Form meines Lebens, möchte mich noch einmal als Profi beweisen. Ich glaube, die französische Mentalität passt gut zu mir.“