Handelsobfrau warnt vor Lockdown nur in Wien

Die Wiener Wirtschaftskammer warnt davor, dass der Ost-Lockdown - so wie geplant - nur in Wien über Ostern hinaus verlängert wird. Lokale Maßnahmen würden der Wirtschaft schaden und das Virus nicht bekämpfen, zeigte sich Margarethe Gumprecht, die Obfrau der Sparte Handel, am Dienstag überzeugt. Sie fürchtet laut eigenen Angaben, dass damit die potenziellen Käufer in die Shoppingcenter vor der Stadt getrieben werden.