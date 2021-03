Nach Streit: Ex-Freundin warf mit Bierflasche

Kurz vor Mitternacht am Montag kam‘s in Zell am See zwischen einem 22-Jährigen und dessen 21-jährigen Ex-Freundin im Zuge einer Aussprache zu einem Streit. In dessen Zuge die 21-Jährige unter anderem eine Bierflasche nach dem 22-Jährigen warf. Die Polizei nahm die Freu wenig später fest.