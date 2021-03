Diese Bulls-Antwort muss sitzen

Man hat sich ja schon fast daran gewöhnt. Die Eisbullen stiegen gleich in die letzten sechs Play-off-Serien mit einer Niederlage ein. Im 2018er-Finale gegen Bozen, im Jahr darauf gegen Fehervar, dann Vienna Capitals, in der Abbruchsaison gegen Villach, heuer gegen Dornbirn – und auch am Sonntag mit dem 2:4 in Klagenfurt. Wo die Eisbullen ihre über die Saison gepflegten Unterzahl-Qualitäten nicht an den Mann brachten, gleich zweimal geschlagen waren. Und andererseits mit ihrem Powerplay wieder mal ein Tief erlebten – mit null aus fünf!