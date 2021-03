Inzidenz von Kindern und Jugendlichen alarmierend

Größere Gruppen und so auch mehr Infizierte

Was es braucht, ist also eine dauerhafte Lösung für unsere Jugendlichen. „In diesem Alter ist teilweise Risiko noch cool und außerdem ist die Jugend meist in größeren Gruppen unterwegs – somit stecken sie schneller mehr andere Personen an“, sagt Greil. Maßnahmen, wie sie gerade in Ostösterreich für die Osterzeit geplant werden, sind laut dem Mediziner nicht sinnvoll. „Mit einer Woche Distance Learning erreichen wir gar nichts. In dem Bereich müsste man viel stärker intervenieren“, ist sich Greil sicher.