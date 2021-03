Schwere Verletzungen nach E-Bike-Unfall

Zu einem Unfall mit zwei E-Bikes kam es am Sonntagnachmittag in Bad Hofgastein entlang der Gemeindestraße in Harbach. Laut derzeitigem Ermittlungstand gerieten die Lenkvorrichtungen der zwei Bikes ineinander und die beiden nebeneinander fahrenden Radler stürzten. Die 53-jährige Lenkerin verletzte sich dabei schwer und wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus nach Schwarzach geflogen. Ihr Lebensgefährte (61) wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ebenfalls nach Schwarzach gebracht. Einen Helm haben die beiden E-Bike-Fahrer nicht getragen.