Was wir zu Ostern dürfen ++ Suez-Kanal wieder frei

Die Krankenhäuser sind am Limit, am Donnerstag ist der Osten wieder im Lockdown, und am Suezkanal ist das Ende der Blockade absehbar - das sind die Themen bei Ihren Krone-News mit Damita Pressl am Montag, dem 29. März. Zu Gast im Talk ist Außenpolitikredakteur Clemens Zavarsky; er erklärt die Situation am Suezkanal.