„Regierungsmonitor“ wird nur selten aktualisiert

Keine Transparenz bei Kosten

Auch wer sich vom „Transparenz-Tool“ Transparenz in puncto Kosten erwartet, wird enttäuscht. Denn diese sind unter den Projekten, die unter neun Themenbereichen abrufbar sind, nicht aufgelistet. Es lässt sich lediglich einsehen, welche in Planung, in Bearbeitung oder abgeschlossen sind. „Wir wollen die Datenbank aber noch mit mehr Informationen füllen“, so Taucher. Zeitrahmen: etwa ein Jahr.