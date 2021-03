97 Neuinfektionen und drei weitere Tote in Kärnten

Seit Ausbruch der Pandemie starben im Bundesland 743 infizierte Menschen, innerhalb der vergangenen sieben Tage waren es zehn. Die Situation in den Krankenhäusern war mit Zu- und Abgängen stabil. Am Montag befanden sich 84 Corona-Patienten in Spitalsbehandlung, 17 von ihnen auf einer Intensivstation.