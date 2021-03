Fürs Saisonfinish Plan B in der Schublade

Beim nur am Papier glatten Auswärts-3:0 gegen Eisenerz lief alles nach Plan. Auch bei Zuspielerin Shevkenek. Doch PSVBG-Trainer Uli Sernow war Donnerstag nach der Doping-Suspendierung von Inese Racina klar, dass sein Team für einen Verletzungsfall in den Platzierungsspielen (fünf bis acht) eine neue Ersatz-Stellerin braucht. Die Wahl fiel auf Außenangreiferin Patricia Maros. „Wir haben das sofort trainiert“, erzählt der Coach, den die vielen Covid-Fälle in den beiden Volley-Ligen auch schocken.