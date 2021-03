Spanien-Coach „am Rande eines Herzinfarktes“

Es war Rettung in fast letzter Minute! Rettung vor dem totalen Fehlstart in der WM-Qualifikation. Drei Tage nach dem ohnehin schon mageren 1:1 daheim gegen Griechenland hätte es für Spanien am Sonntag beinahe eine richtige Blamage gesetzt. Erst ein Tor von Olmo in Minute 92 (!) brachte in Georgien einen 2:1-Sieg. „Ich war am Rande eines Herzinfarktes“, gestand Trainer Luis Enrique.