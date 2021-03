Straka beendet Turnier in Punta Cana auf Rang neun

Sepp Straka hat zum sechsten Mal in seiner Karriere ein PGA-Golfturnier in den Top Ten beendet. Der 27-jährige Austro-Amerikaner spielte am Sonntag in Punta Cana in der Dominikanischen Republik eine Par-Runde (72 Schläge) und beendete das mit drei Millionen US-Dollar dotierte Turnier auf Platz neun.