Dragovic: „Die haben ja 4 Meter große Verteidiger“

Aleksandar Dragovic (ÖFB-Torschütze): „Ich glaube, wir haben von Anfang an gut gespielt. Wir sind unglücklich in Rückstand geraten. Die haben ja gefühlt vier Meter große Innenverteidiger. Jeder Outeinwurf war bei denen auch wie ein Eckball. Ich bin immer einer, der sagt: Es ist egal, wer die Tore schießt. Aber ich freue mich natürlich, dass ich jetzt auch einmal eines gemacht habe. Wir haben das dann gut gedreht. In der zweiten Hälfte haben wir die eine oder andere Situation nicht gut ausgespielt, aber am Ende verdient gewonnen.“