Heimsiege von KAC und Bozen zum Halbfinal-Start

Die Entscheidung in einer ausgeglichenen Partie fiel in der 43. Minute, als Dennis Robertson, ein Dauerläufer in Bozens Verteidigung, im Powerplay das 2:1 gelang. Die Caps rannten vergeblich gegen die rote Abwehrmauer an. Stürmer Grant Bessie hatte mit einem Schuss an die Außenstange in den letzten Sekunden Pech. Der HCB stellte damit in Saisonduellen auf 4:3. Zum fünften Mal entschied die Partie nur ein Treffer. Die Südtiroler waren ab dem zweiten Drittel ohne Topscorer Dustin Gazley „unterwegs“, der nach einem Check von Mario Fischer angeschlagen vom Eis musste.