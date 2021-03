Geschwister aus Notlage von Berg gerettet

Eine 29-Jährige und ihr 31-jähriger Bruder wollten von Altenberg an der Rax über den so genannten Blarergraben auf die Schneealpe zu wandern. Aufgrund der winterlichen Verhältnisse kamen die beiden von dem dortigen Steig ab. Sie gerieten in unwegsames, eisiges Gelände und konnten nicht mehr selbstständig auf- beziehungsweise absteigen. Gegen 8.45 Uhr setzten die Wanderer einen Notruf ab. Die Frau und der Mann aus dem Bezirk Sankt Pölten (NÖ) wurden vom Polizeihubschrauber unversehrt ins Tal geflogen.