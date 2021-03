Machtlosigkeit der Mächtigen | „Kriegst eh alles“

„Kriegst eh alles, was du willst“. Einmal mehr ein Sittenbild -oder siehe auch oben Stichwort „Volksstück“ - von unsittlichen, aber noch nicht strafrechtlichen Vorgängen zeigen am Wochenende aufgetauchte Chatauswertungen der Korruptionsstaatsanwaltschaft, wie Spitzenpolitiker in der türkis-blauen Ära sich die Bestellung des Kanzler-Vertrauten Thomas Schmid zum Chef der Staatsholding ÖBAG ausmachten - vor der offiziellen Ausschreibung des Postens. In den Chats tauchen auch Nachrichten von Sebastian Kurz und Finanzminister Gernot Blümel auf. Vor seiner Bestellung zum ÖBAG-Vorstand soll Schmid unter anderem den Kanzler gebeten haben, ihn „nicht zu einem Vorstand ohne Mandate“ zu machen. Die Antwort von Kurz: „Kriegst eh alles, was du willst.“ Doch wie ist das einzuordnen? In einem Sideletter zum türkis-blauen Regierungsprogramm wurde 2017 der Plan verankert, die Staatsholding ÖBIB von einer GmbH zu einer Aktiengesellschaft umzustrukturieren. Die Staatsholding hing damals am Finanzministerium - dort bekam Schmid den Auftrag, sich um das Projekt zu kümmern. Erfolgreich, wie wir nun aus dem SMS-Feuerwerk lernen. Viel zu tun also für den wieder anstehenden Ibiza-Untersuchungsausschuss, der eigentlich längst schon umgetauft werden sollte. Etwa in ...