Virus-Pause für Salzburgs Schulen steht an

Die Covid-Bürokratieproblematik hatten wir von Anfang an. Die Intensität hat sich nur seit den Testungen in der Schule immens gesteigert“, berichtet ein Lehrer aus Hallein, der anonym bleiben will. Es scheitere in der Praxis nach wie vor an dem Informationsfluss zwischen Gesundheitsbehörden, Bildungsdirektion, Schulen und Eltern. Stichwort Quarantäne-Ende etwa: „Nur die Bezirkshauptmannschaft kann die Quarantäne durch einen Bescheid beenden. Wenn sich Schüler aber freitesten – um das Prozedere zu beschleunigen –, wird das schwieriger“, berichtet der Tennengauer.