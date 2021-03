Maskierte schlugen Mann vor eigener Tür zusammen

In den späten Nachtstunden wurde die Polizei zu einer wilden Rauferei zwischen drei Männern in Salzburg in die Elisabeth Vorstadt gerufen. Ein 22-Jähriger war beim Öffnen seiner Haustüre plötzlich von zwei Unbekannten festgehalten und verprügelt worden. Die Täter, die schwarze Sturmhauben trugen, schlugen ihrem Opfer mehrmals ins Gesicht. Der 22-Jährige erlitt eine Riss-Quetschwunde im Gesicht sowie weitere Verletzungen. Eine sofortige Fahndung nach den flüchtigen Tätern verlief bis dato ohne Ergebnis.