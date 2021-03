Grazer Giants starteten mit dem falschen Fuß

Besonders in der Defensive hatten die Grazer, in der letzten Corona-Saison noch Gegner der Vienna Vikings in der Finalserie, beim Neustart Probleme. Nach nur wenigen Minuten musste man den ersten Touchdown der Dragons hinnehmen. Als die Steirer nach einem feinen Pass von Neo-Quarterback Conor Miller und dem Touchdown von Philipp Sommer auf 10:14 verkürzten, schien die Partie doch spannend zu werden. Aber der Schein trügte.