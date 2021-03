Sturms Damen verpassten die Sensation

Speziell in Hälfte zwei weckten die Steirerinnen von Coach Christian Lang, in der Planet-Pure-Liga an dritter Stelle, Hoffnungen auf eine Überraschung. Besonders, als Nina Predanic in der Schlussphase der Partie nach schöner Aktion zum 1:2 verkürzen konnte. Es war erst das sechste Gegentor, das der Leader aus St. Pölten hinnehmen musste.