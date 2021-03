Ronaldo: „Tor-Klau“ hat „ganze Nation verletzt“

Portugal hatte sich beim 2:2 (2:0) im WM-Qualifikationsspiel in Serbien allerdings auch selbst ein Bein gestellt. „Wir haben es nicht geschafft, den Sack zuzumachen, das darf uns nicht mehr passieren“, stellte Doppeltorschütze Diogo Jota fest. Auch Coach Fernando Santos ärgerte sich über das eigene Unvermögen. Er habe die Spieler in der Hälfte vor einer veränderten Ausrichtung des Gegners in der zweiten Halbzeit gewarnt: „Ich habe keine Erklärung dafür, warum wir sie ins Spiel zurückgelassen haben“, sagte Santos. Der 66-Jährige geht am Montag gegen Luxemburg in sein 1000. Spiel als Trainer auf Klub- und Nationalteamebene.