Unfall mit Traktor: Ehepaar schwer verletzt

Gegen 13 Uhr fuhr der Motorradfahrer auf der Predingerstraße L303 in Richtung Unterpremstätten und wollte den unmittelbar vor ihm fahrenden Traktor überholen. Zeitgleich bog der Lenker des Traktors links auf eine Nebenfahrbahn ab. Bei der folgenden Kollision kamen der Motorradfahrer und seine Ehefrau zu Sturz und verletzten sich schwer. Das Rote Kreuz führte an der Unfallstelle die Erstversorgung durch und lieferte die Schwerverletzten in das Unfallkrankenhaus Graz ein.