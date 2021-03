Keine Proben: Existenzangst der Chöre nimmt zu

Mehr als 80.000 Volkskulturträger

In Kärnten gibt es – inklusive Schul- und Kirchenchöre – fast 20.000 Sänger in knapp 1000 Ensembles und in Summe mehr als 80.000 Volkskulturträger. Sie tragen auch gehörig zur Wertschöpfung im Lande bei, und diese Zahl soll bei beachtlichen 15 Millionen Euro liegen. „Die Sänger brauchen Trachten, Schuhe, Benzin, um zu den Proben und Auftritten fahren zu können. Sie konsumieren in den Wirtshäusern und machen Ausflüge“, so Moser.