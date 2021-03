Auto überschlug sich: Drei junge Frauen verletzt

Gegen 12.35 Uhr fuhr die 18-Jährige auf der Gamsstraße L643a von Deutschlandsberg kommend in Richtung Bad Gams. Kurz nach dem Kreuzungsbereich der L643a mit der Radlpass Straße B76 kam sie aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, stürzte einen Hang hinab und kam am Dach liegend zum Stillstand. Nachkommende Fahrzeuglenker leisteten sofort Erste Hilfe. Das Rote Kreuz lieferte die drei Verletzten in das Landeskrankenhaus Weststeiermark, Standort Deutschlandsberg, ein.