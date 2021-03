Beamte fischten Raser im Flachgau aus dem Verkehr

Insgesamt 74 Geschwindigkeitsüberschreitungen stellte die Polizei im Flachgau fest. Acht Lenker fuhren sogar um mehr als 30 Stundenkilometer zu schnell! Auch in der Stadt Salzburg waren am Freitag mehrere Temposünder unterwegs: Beamten fiel ein Pkw-Lenker mit Kennzeichen aus dem Bezirk St. Johann in der Innsbrucker Bundesstraße auf, der statt 50 km/h 90 Stundenkilometer fuhr. Der Raser wird angezeigt.