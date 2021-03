Endlich ein Ort zum Durchatmen

Das Baby nuckelt am Fläschchen, schmatzt dabei. Linda (Name geändert) hält es sicher in ihrem Arm, schaut es an, lächelt sanft. Eine Szene, die friedvoller nicht sein könnte. Doch Linda hat die Hölle hinter sich. Dabei hätte das Jahr 2020 nicht besser starten können: Der lang ersehnte Kinderwunsch ging in Erfüllung, Linda wurde schwanger, ihr Mann bekam eine gut bezahlte Arbeit. Dann kam der erste Lockdown, er musste in Kurzarbeit. „Er war viel zu Hause, die Decke fiel ihm von Woche zu Woche mehr auf den Kopf“, erzählt Linda. „Er flüchtete in eine andere Welt - die des Alkohols.“