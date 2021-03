Zäher Verkehr in der „Problemregion Leiblachtal“

Am Donnerstagnachmittag hatte sich Landesrat Christian Gantner mit den zuständigen Vertretern des Landes, der Bezirkshauptmannschaften, der Polizei und des Bundesheers beraten, wie man die Ausreisekontrolle aus dem Leiblachtal optimieren kann. Zwar wurde bereits am Freitagmorgen personell aufgerüstet, der gewünschte Effekt stellte sich allerdings nur bedingt ein. Führt man sich die Dimension der Kontrollen vor Augen, wundert das wenig: Allein die „Klause“ in Lochau wird an einem durchschnittlichen Werktag von 15.000 Fahrzeugen passiert - wird jedes davon überprüft, sind Staubildungen unvermeidbar.