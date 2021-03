Vorwürfe gegen Vorarlberger Pflegeheimbetreiber

Als die SeneCura-Gruppe das Pflegeheim „Haus am See“ in Hard von der Gemeinde übernommen hat, soll es laut FBP zu „Schlechterstellungen der Mitarbeiter“ gekommen sein. Um bis zu 150 Euro sollen die Betroffenen nun weniger verdienen, da sie „in den Kollektivvertrag Gastro umdisponiert“ worden wären. Auch Urlaube sollen ohne entsprechende Entschädigung gestrichen worden sein.



Geschäftsführung weist Kritik zurück

Diese Vorwürfe will SeneCura aber nicht auf sich sitzen lassen. In einer schriftlichen Stellungnahme wird versichert, die Mitarbeiter nicht schlechter, sondern besser gestellt zu haben als vor der Übernahme. Auch seien keine Urlaube gestrichen worden. Gewerkschaft und Betriebsrat hätten den Übernahmeprozess begleitet. Im Übrigen sei man überrascht von der Kritik der FBP, da im Unternehmen selbst niemand an die Geschäftsführung herangetreten wäre. Genauer ansehen will sich SeneCura noch die Verträge des Küchenpersonals: „Sollte es in diesem Bereich durch die Umstellung auf einen anderen Kollektivvertrag tatsächlich zu Verschlechterungen gekommen sein, werden wir hier rasch eine Lösung finden.“