14. Loch entscheidet! Wiesberger bei Matchplay out

Golfprofi Bernd Wiesberger hat beim Match-Play-Turnier in Austin den Aufstieg in die K.o.-Runde verpasst. Der Burgenländer musste sich am Freitag in seinem dritten Gruppenspiel dem US-Amerikaner Kevin Streelman mit 1 auf geschlagen geben. Wiesberger hatte bei dem mit 10,5 Millionen Dollar dotierten Bewerb davor gegen den Mexikaner Abraham Ancer verloren und den Norweger Viktor Hovland besiegt.