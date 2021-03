Salzburger Polizei stoppte mehrere Raser

Die Polizei machte am Freitag Schwerpunktkontrollen im Salzburger Stadtgebiet und stoppte einige Raser: Am flottesten war ein Motorradfahrer unterwegs. Er bretterte mit 97 km/h durch die Münchner Bundesstraße. Der 33-Jährige gab gegenüber den Beamten an, nur deshalb so schnell gefahren zu sein, weil er ein vor ihm fahrendes Auto überholen wollte. Er bekam eine Anzeige und muss mit dem Entzug seines Führerscheins rechnen.