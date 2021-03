Fivers starten mit Derbysieg in die Bonusrunde

Die Fivers Margareten haben am Freitag das Auftaktmatch der Bonusrunde der Handball-Liga daheim gegen Westwien 32:27 (15:11) gewonnen. Der Zweite des Grunddurchgangs dominierte die Partie, in der zweiten Hälfte betrug der Vorsprung bereits neun Tore. Damit endete auch das dritte Wiener Derby in dieser Saison mit einem Heimsieg. Die übrigen beiden Matches der ersten Runde lauten am Samstag (18.00 Uhr) Hard gegen Ferlach sowie am Montag (20.20) Schwaz gegen Krems.