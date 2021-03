Covid-Chaos bald überall?

Da ist Österreich doch eigentlich ein recht kleines Land - trotzdem scheint es im Moment wie in zwei Teile geteilt. Vorarlberger genießen im Gastgarten kühles Bier, während in Wien die Covid-Intensivstationen rappelvoll sind. Und Salzburg? Salzburg ist irgendwo zwischendrin. So ist zwar das Infektionsgeschehen konstant hoch, aber wenigstens in unseren Krankenhäusern gibt es noch Kapazitäten. Rund 70 Prozent der vorgesehenen Covid-Betten sind im Moment belegt.