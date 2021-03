Operationen verschoben | Problemschiffe

Nicht nur im derzeit besonders gebeutelten österreichischen Osten, also Wien, Niederösterreich und dem Burgenland, sondern mittlerweile in fast allen Bundesländern müssen nicht dringende Operationen in den Spitälern verschoben werden, um Platz in den Intensivstationen zu schaffen. In Wien liegen derzeit überhaupt so viele Covid-Patienten auf Intensiv wie noch nie in dieser endlos scheinenden Pandemie - und es werden mehr! Allein gestern wurden 4000 Neuinfektionen in Österreich gemeldet, für Mitte nächster Woche erwartet man 4500 Fälle pro Tag. Und so muss mit der Ausweitung der „Osterruhe“ ab Gründonnerstag, die nach derzeitigem Stand für die drei östlichen Bundesländer geplant ist, auf den Rest des Landes - ausgenommen höchstens Vorarlberg - gerechnet werden. Das hat nun auch die Ampel-Kommission empfohlen - der neue Lockdown sollte ab einer Inzidenz von 200 gelten. Und diesen Wert übertrafen gestern sechs Bundesländer, zwei (Steiermark und Kärnten) waren nur ganz knapp darunter. Den Oster-Lockdown auf ganz Österreich auszuweiten, das scheint mittlerweile sogar mehrheitsfähig zu sein. In der „Frage des Tages“ der „Krone“ sprach sich jedenfalls eine klare Mehrheit dafür aus. Anscheinend steigt das Bewusstsein dafür, dass sich die Situation wieder zuspitzt.