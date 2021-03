Erwin Wurms Ikonen der Kunst

In der Kunstszene haben seine Werke längst Ikonen-Status. Die Widersprüchlichkeit regt das Denken an. „Normalerweise werden aus Marmor wertvolle Dinge hergestellt, bei mir ist es halt ein Semmerl“, sagt Erwin Wurm über eine seiner neuen Skulpturen, die optisch auch gut in den Marmorsaal passen würde. In Salzburg ist seine Kunst auch im öffentlichen Raum präsent – mit der Gurken-Reihe im Furtwänglerpark. „Schon etwas abgegriffen, aber mit einer schönen Patina. Die schauen jetzt besser aus als vorher“, meint Wurm mit einem Schuss Selbstironie.