In NÖ: Längeres Warten auf den zweiten Stich!

Zwar noch keine Verdoppelung, aber dennoch einen großen Anstieg der Patientenzahl gibt es in den Spitälern. 456 Personen müssen wegen schweren Verlaufs in den Kliniken, 94 davon sogar intensivmedizinisch versorgt werden. Während die Bettenbelegung steigt, ist das Durchschnittsalter der Patienten in den Kliniken von über 70, auf mittlerweile 66,5 Jahre gesunken.