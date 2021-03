Zehn Tipps für eine sichere Reisebuchung

2. Richtige Zeit am richtigen Ort

So wie in Österreich gibt es auch in anderen Ländern Hoch- und Nebensaisonen. So manches scheinbare Reiseschnäppchen ist nur deswegen so günstig, weil der Reisetermin etwa in die Regenzeit oder in den Ramadan fällt - oder weil schlichtweg Klima und Wetter in dieser Zeit zu kalt oder zu heiß sind. Ihr Reisebüro verfügt über Klimatabellen und weiß über eventuelle andere temporäre Beeinträchtigungen Bescheid - fragen Sie danach! Manche österreichische Veranstalter haben sich auf bestimmte Zielgebiete spezialisiert, etwa Best4Travel auf Australien, Neuseeland, die Südsee, den Indischen Ozean und das südliche und östliche Afrika.