Reise buchen im österreichischen Reisebüro

Best4Travel - Reisegenuss für Weltentdecker

Lust auf das andere Ende der Welt? Auch dafür gibt es in Österreich einen eigenen Reiseveranstalter! Best4Travel ist Spezialist für hochqualitative, individuell ausgearbeitete Privatreisen und geführte Kleingruppenreisen für das südliche und östliche Afrika, Australien, Neuseeland, die Südsee und den Indischen Ozean. Das umfassende Fernreisen-Angebot umfasst neben Privatreisen auch Fly-in-Safaris, Honeymoon-Programme, Aktivreisen sowie eine Vielzahl von Unterkünften. Das Angebot an Hotels, Lodges und Camps reicht von gemütlich einfach bis hin zu ausgefallen und luxuriös. So lassen sich etwa eine Mietwagenreise auf der Garden Route in Südafrika, Wanderurlaub in Neuseeland, Tage im Paradies auf einer Südseeinsel oder die Erkundung des Outbacks in Australien ganz individuell planen. Ein Blick in den 148 Seiten starken Katalog oder auf die Homepage beweist, dass hier wirkliche Reiseexperten am Werk sind und absolute Reise-Geheimtipps weitergeben.