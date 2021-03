Reisen buchen mit der Sicherheit von Reisebüros

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bei Buchung in einem österreichischen Reisebüro erhalten Sie automatisch die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Reiseveranstalters, in denen alle Rechtsgrundlagen genau aufgelistet sind. Dazu gehören sämtliche Informationspflichten und Durchführungsbestimmungen, aber auch detaillierte Stornokosten, Umbuchungsmöglichkeiten sowie Regelungen für Zahlungsabläufe und etwaige Preisänderungen. Diese sind in Österreich exakt geregelt, dürfen nur aufgrund ganz bestimmter Umstände erfolgen und maximal 8% des Pauschalpreises betragen. Die AGBs sollte man sich stets vor Buchung genau durchlesen. Meistens sind sie auf der Webseite des Veranstalters leicht zu finden - so wie im Bereich „Rechtliches“ bei GEO Reisen, dem österreichischen Spezialisten für Individualreisen: https://www.georeisen.com