Er schuf Entenhausen: 120 Jahre Carl Barks

Egmont Ehapa Media bringt das komplette Werk von Carl Barks im praktischen Taschenbuchformat als „Lustiges Taschenbuch Classic“ sowie als Album in der Entenhausen Edition in den Handel. Aktuell ist Walt Disneys Lustiges Taschenbuch „LTB Classic Nr. 11“ (Euro 9,95) sowie die „Entenhausen Edition #66“ (Euro 6,90) in Geschäften und online im Egmont Shop erhältlich. Als bedeutendster Entenhausen-Zeichner erscheinen viele Geschichten von Carl Barks zudem als Hardcover-Versionen in der Egmont Comic Collection.