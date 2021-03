Die „Drogenfalle Corona“ schlägt auch im Ländle zu

„Durch Corona und die damit verbundenen Einschränkungen wurden die eigenen Lebenswelten für uns alle kleiner. Viele Familien mussten oft auf engstem Raum ständig zusammenleben. Dadurch sind auch Verhaltensweisen wie beispielsweise ein hoher Alkohol- oder Cannabis-Konsum oder auch Essstörungen Angehöriger mehr aufgefallen als sonst“, schildert Monika Chromy, Fachbereichsleiterin der Suchtarbeit der Caritas Vorarlberg, die Erfahrungen ihres Teams in den vergangenen Monaten. Die Folge: Problemlagen in Familien wurden so viel stärker bewusst und führten zu Reaktionen des Umfeldes.