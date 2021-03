14-jähriger Mopedlenker aus dem Verkehr gezogen

Am Abend tätigte die Polizei Verkehrskontrollen in der Vogelweiderstraße. Bei einem 40-jährigen Österreicher ergab der Alkotest einen Wert von 1,06 Promille. An Ort und Stelle wurde ihm sein Führerschein abgenommen. Nur eine knappe Stunde später erwischten die Beamten einen 39-jährigen Bosnier, der 0,86 Promille im Blut hatte. Auch ihm wurde die Lenkberechtigung abgenommen. Beide Männer gaben an, dass sie nach der Arbeit lediglich ein paar Bier getrunken hatten. Sie wurden bei der zuständigen Behörde angezeigt.