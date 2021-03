Mutter erwürgte fast Sohn: Einweisung in Anstalt

Bei einem Prozess in Salzburg ist am Donnerstag eine 36-jährige Mutter in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen worden. Die Slowakin soll im Juni 2020 ihren damals siebenjährigen Sohn beinahe erwürgt haben. Die an paranoider Schizophrenie leidende Frau soll die Tat laut psychiatrischem Gutachten in einem akut-psychotischen Zustand begangen haben. Wäre sie zurechnungsfähig gewesen, hätte sie sich wegen versuchten Mordes vor Gericht verantworten müssen.